الإحصاء: 6.2% زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
أميرة ممدوحطباعة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع خريجى التعليم العالى إلى 604.2 ألف خريج من التعليم العالي عام 2019 مقابل 568.9 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 6.2%.
وبلغ عدد خريجي الجامعات الحكومية 428.6ألف خريج من عام 2019 بنسبة 70.9% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 406.4 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 5.5%.
كما بلغ عدد خريجى الجامعات الخاصة 28 ألف خريج خلال عام 2019 بنسبة 4.6% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 23.8 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 17.8%،85.8 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2019 بنسبة 14.2% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 84.5 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبته 1.5 %.
وبلغ عدد خريجي الأكاديميات 6.6 ألف خريج عام 2019 بنسبة 1.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي، 55.3 ألف خريجي المعاهد الفنية (حكومية ـ خاصة) عام 2019 بنسبة 9.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 47.6 ألف خريج عام 2018 بارتفاع بلغ نسبته 16.1%.
وقدرت نسبة الذكور المقيدين بالماجستير عالميًا بلغت 47 %، بينما كانت النسبة في مصر 45.2 %، أما بالنسبة للإناث المقيدات بالماجستير عالميًا فكانت النسبة 53 %، بينما كانت في مصر 54.8 % حيث أن إجمالي المقيدين بدرجة الماجستير عام 2019 في مصر 68810 أفراد.
وبلغت نسبة الذكور المقيدين بالدكتوراه عالميًا 55 %، بينما كانت في مصر 50.7 %، أما بالنسبة للإناث المقيدات بدرجة الدكتوراه 45%، بينما كانت في مصر 49.3 % حيث أن إجمالي المقيدين بدرجة الدكتوراه عام 2019 في مصر 24435 فردا.
وبلغ عدد خريجي الجامعات الحكومية 428.6ألف خريج من عام 2019 بنسبة 70.9% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 406.4 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 5.5%.
كما بلغ عدد خريجى الجامعات الخاصة 28 ألف خريج خلال عام 2019 بنسبة 4.6% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 23.8 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 17.8%،85.8 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2019 بنسبة 14.2% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 84.5 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبته 1.5 %.
وبلغ عدد خريجي الأكاديميات 6.6 ألف خريج عام 2019 بنسبة 1.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي، 55.3 ألف خريجي المعاهد الفنية (حكومية ـ خاصة) عام 2019 بنسبة 9.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 47.6 ألف خريج عام 2018 بارتفاع بلغ نسبته 16.1%.
وقدرت نسبة الذكور المقيدين بالماجستير عالميًا بلغت 47 %، بينما كانت النسبة في مصر 45.2 %، أما بالنسبة للإناث المقيدات بالماجستير عالميًا فكانت النسبة 53 %، بينما كانت في مصر 54.8 % حيث أن إجمالي المقيدين بدرجة الماجستير عام 2019 في مصر 68810 أفراد.
وبلغت نسبة الذكور المقيدين بالدكتوراه عالميًا 55 %، بينما كانت في مصر 50.7 %، أما بالنسبة للإناث المقيدات بدرجة الدكتوراه 45%، بينما كانت في مصر 49.3 % حيث أن إجمالي المقيدين بدرجة الدكتوراه عام 2019 في مصر 24435 فردا.