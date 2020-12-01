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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الإحصاء: 6.2% زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع خريجى التعليم العالى إلى 604.2 ألف خريج من التعليم العالي عام 2019 مقابل 568.9 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 6.2%.

وبلغ عدد خريجي الجامعات الحكومية 428.6ألف خريج من عام 2019 بنسبة 70.9% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 406.4 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 5.5%.

كما بلغ عدد خريجى الجامعات الخاصة 28 ألف خريج خلال عام 2019 بنسبة 4.6% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 23.8 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 17.8%،85.8 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2019 بنسبة 14.2% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 84.5 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبته 1.5 %.

وبلغ عدد خريجي الأكاديميات 6.6 ألف خريج عام 2019 بنسبة 1.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي، 55.3 ألف خريجي المعاهد الفنية (حكومية ـ خاصة) عام 2019 بنسبة 9.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 47.6 ألف خريج عام 2018 بارتفاع بلغ نسبته 16.1%.

وقدرت نسبة الذكور المقيدين بالماجستير عالميًا بلغت 47 %، بينما كانت النسبة في مصر 45.2 %، أما بالنسبة للإناث المقيدات بالماجستير عالميًا فكانت النسبة 53 %، بينما كانت في مصر 54.8 % حيث أن إجمالي المقيدين بدرجة الماجستير عام 2019 في مصر 68810 أفراد.

وبلغت نسبة الذكور المقيدين بالدكتوراه عالميًا 55 %، بينما كانت في مصر 50.7 %، أما بالنسبة للإناث المقيدات بدرجة الدكتوراه 45%، بينما كانت في مصر 49.3 % حيث أن إجمالي المقيدين بدرجة الدكتوراه عام 2019 في مصر 24435 فردا.

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