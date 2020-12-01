الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 4 شبان فلسطينيين من بلدتي قطنة وبدو شمال غرب القدس.وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية الجديدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيمن أبوعيد، وشريف الخضور من بدو، وجودة حوشية، وزياد طه، من قطنة بعد أن داهمت فجر اليوم منطقة شمال غرب القدس.