لمواجهة «كورونا».. الأمم المتحدة تُطلق نداءً لجمع 35 مليار دولار

أطلقت الأمم المتحدة، نداءً لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار خلال عام 2021، للتصدي لتداعيات جائحة كورونا، التي طالت عشرات ملايين الأشخاص.وذكرت وكالة «فرانس برس»، أن تقرير الأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم للعام 2021، الذي صدر اليوم الثلاثاء، قدر أن 235 مليون شخص في العالم، يحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، بزيادة بنسبة 40% مقارنة بعام 2020.وأضاف التقرير الأممي، أنه خلال العام المقبل سيكون واحد من كل 33 شخصًا، بحاجة لمساعدة، مشددًا على أنه إذا كان جميع هؤلاء الأشخاص يعيشون في بلد واحد، فسيكون خامس أكبر بلد في العالم.وأشار إلى أن الأموال اللازمة ستكون كافية لمساعدة 160 مليون شخص هم من الأكثر ضعفًا في 56 بلدًا، لافتًا إلى أن الوباء الذي أودى بأكثر من 1.45 مليون شخص في العالم، طال بشكل غير متناسب أولئك الذين يعيشون على حافة الفقر.