تركيا تعتقل 116 مواطنًا بدعوى الانتماء لحركة «فتح الله جولن»

اعتزمت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 116 مواطنًا، بينهم عناصر بالقوات المسلحة، بزعم انتمائهم لحركة فتح الله جولن، التي تتهمها الحكومة التركية بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.وقال مصدر أمني، وفق لموقع «تركيا الآن»، إن المدعين في مقاطعة إزمير الغربية أصدروا مذكرات اعتقال بحق 82 مواطنًا، من بينهم 70 جنديًا في الخدمة الفعلية، بتهمة التسلل إلى صفوف القوات المسلحة التركية، وتم تنفيذ العمليات بالتزامن في 39 مقاطعة بإزمير، وتم اعتقال 63 مواطنًا خلالها.وتتهم الحكومة المعتقلين بالتواصل مع من تطلق عليهم الأئمة السريين، وهم كبار أعضاء حركة الداعية فتح الله جولن، عن طريق الهاتف العمومي.وعلى صعيد منفصل، قالت مصادر أمنية، اليوم، إن 41 من ضباط الشرطة السابقين اعتقلوا في سنة عمليات أخرى شنتها السلطات على مقاطعات مختلفة بمحافظة إزمير الغربية، وذلك بعد أن أصدر ممثلو الادعاء بالمخافظة مذكرات توقيف بحق 44 مواطنًا بسبب اتصالهم بـ«الأئمة السريين».