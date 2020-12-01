الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من نابلس الفلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرين محررين من مخيم بلاطة وقرية بيت دجن شرق نابلس الفلسطينية.وأفادت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا، واعتقلت الأسير المحرر معاذ كعبي، كما داهمت قرية بيت دجن، واعتقلت الأسير المحرر نضال خلف حج محمد، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.