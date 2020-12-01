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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وهب الله: مصر نفذت مبكرًا سياسات الحماية الاجتماعية من كورونا للعمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر ــ وفاء علي
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أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية محمد وهب الله، أن مصر أدركت مبكرًا خطورة فيروس كورونا وتداعياته، وآثاره على العمال، حيث دعت كافة المنشأت إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العمال، وتقرر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارة القوى العاملة ووزارة التخطيط، ودعم من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لصرف إعانات مالية للعمالة غير المنتظمة خلال فترة الجائحة.

وأضاف: "كما قامت نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد العديد من المفاوضات الجماعية مع مؤسسات القطاع الخاص للحفاظ على مكتسبات العمال، ناهيك عن حملات التوعية".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية عبر زووم، بمشاركة فرنسيس أتولي رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية ورئيس اتحاد عمال كينيا، وأرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، وأعضاء المجلس التنفيذي.

وبدأ وهب الله مداخلته قائلا، "يسعدني أن أشارك معكم اليوم في اجتماع المجلس التنفيذي متمنيا الخروج بتوصيات تخدم عمال قارتنا السمراء"، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء في وقت يمر فيه العالم بأزمة صحية خطيرة وهي أزمة كورونا التي تهدد اقتصاد دولنا الإفريقية وتؤثر بشكل مباشر على العمال، وخاصة على العمالة غير المنتظمة وعمال القطاع الخاص الذين تعرضوا لخطر البطالة والتسريح وخفض الرواتب، ففي قارتنا السمراء وفقا لتحذيرات مديرة أفريقيا في منظمة الصحة العالمية بأن أفريقيا تواجه الآن لحظة حاسمة في حربها على تفشي جائحة كوفيد-19 مع ارتفاع أعداد الوفيات على الرغم من انخفاض أعداد الإصابات خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأضاف وهب الله، أن مصر أدركت خطورة هذا الوضع على العمال، وجرى تنظيم حملات واسعة في المحافظات للتوعية بالعمل الحر والمشروعات الصغيرة والتي قام بتنظيمها اتحاد شباب العمال، حيث أكدت اللجنة العليا للمشروعات الصغيرة التابعة للاتحاد شباب العمال على الجهود المبذولة الهادفة إلى تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأنهى كلمته قائلا، "وعلى هذا النحو فإننا كنقابات عمالية أفريقية علينا الوحدة والعمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة، وعلينا دورا ومسؤولية كبيرة نحو التوعية عمالنا والتواصل معهم بشكل مستمر من أجل التأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة من أجل مساعدتهم في التغلب على مختلف التحديات والعوائق التي تواجههم في أماكن عملهم، ونتمنى أن نتمكن خلال العام القادم من الترحيب بقادة "المنظمة، علي أرض مصر خلال استضافة المجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية لإجراء مزيد من المناقشات والمباحثات بكل ما يخص مشاكل الطبقة العاملة في أفريقيا"، معلنا عن التضامن مع الحركة العمالية السودانية من أجل حقها المشروع في العودة للعمل بجانب أطراف الإنتاج بحرية ودون تدخل، من أجل أن تستمر في دورها في التنمية والدفاع عن حقوق العمال المشروعة.

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