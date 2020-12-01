أسماء المتهمين بالتنمر على «شيكابالا» في الأقصر

حصلت «الدستور» على أسماء المتهمين في واقعة التنمر على لاعب نادي الزمالك محمد عبدالرازق شيكابالا، بعدما حملوا "كلبًا" أسود يرتدي «تي شيرت» الزمالك، بميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر، وذلك خلال الاحتفالات بفوز الأهلى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تم تفريغ الكاميرات بأرجاء الميدان لكشف المتورطين بالواقعة لسرعة ضبطهم.وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا حمل رقم 10913 إداري قسم شرطة الأقصر لسنة 2020، بشأن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحوي قيام عدد من الأشخاص بحمل كلب أسود اللون يرتدي "تي شيرت نادي الزمالك" للتنمر على اللاعب يدعى محمد عبد الرازق وشهرته "شيكابالا" وسط هتافات ضده ما أساء إليه، وعلى إثر ذلك البلاغ تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط بعض ممن شاركوا بالواقعة وهم: «محمد. خ. ي" وشهرته زلزال، ويبلغ من العمر 17 عامًا، مقيم بمنطقة أبو الجود، و« شريف. م. ب» يبلغ من العمر27 عامًا، بدون عمل مقيم بشارع محمد فريد، و« أحمد. م » يبلغ من العمر 28 عامًا، بدون عمل، مقيم بشارع المدينة المنورة، و« كيرلس. ف. ف » يبلغ من العمر 27 عامًا، يعمل نجار، مقيم بمنطقة الكرنك.وبعرض المتهمين على النيابة اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقررت النيابة حبسهم احتياطيًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكذلك طلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وصولًا لحقيقتها.وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع مصور تم تسجيله بميدان صلاح الدين الأقصري، وتم على الفور تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء طارق يحيى مدير البحث الجنائى بالأقصر، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث الأقصر، وتم تفريغ كافة الكاميرات المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة لسرعة ضبطهم.وتم كشف هوية مرتكبي الواقعة ممن جلبوا الكلب لميدان صلاح الدين وقاموا برفعه وعليه تي شيرت أبيض للتنمر على لاعب نادى الزمالك شيكابالا صاحب هدف الزمالك فى المباراة النهائية أمام النادي الأهلى، وجار ملاحقتهم وسرعة القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة.ورفض حازم إمام نجم الزمالك السابق، الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن استهزاء جماهير الأهلى من لاعب الزمالك محمود شيكابالا بعد مباراة القمة الأفريقية، وكتب الثعلب الصغير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "‏فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا لكن أحب أقول إنه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك، في فرق كبير بين الهزار، التهريج، التحفيل وإنك تبقي عنصري".وانتشر فيديو لجماهير الأهلى تشبه شيكابالا بالكلب، حيث حملت الجماهير أثناء احتفالاتها بالأميرة الأفريقية التاسعة كلب يرتدي قميص شيكابالا، وهو ما رفضه حازم إمام نجم الزمالك السابق.