شرح طريقة أداء الامتحان الإلكتروني على التابلت (فيديو)

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحي لطلاب الصف الأول الثانوى، لشرح طريقة أداء الإمتحان الإلكترونى على التابلت.ويمكن للطلاب الدخول عبر هذا الرابط لمشاهدته:على صعيداً متصل، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين، وطلاب الخدمات، وكذلك طلاب المنازل.وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيًا، وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيًا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات، وذلك توخيًا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.وأوضح «شوقي»، أنه فيما يخص طلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليًا، وسوف يتم إعلان القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام.