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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«أسوان» تبدأ العمل في كباري «السيل» و«المضيق» للسيارات (صور)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:55 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن بدأ الخطوات الفعلية على أرض الواقع لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، من أبرزها إنشاء كوبري علوي للسيارات والمشاة أعلى مزلقان السيل بوسط مدينة أسوان وبطول 750 مترا وبارتفاع 6 أمتار بنظام 2 كوبري في اتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 أمتار، حيث تم عمل الجسات الأرضية تمهيدًا لوضع التصميم الإنشائي النهائي من خلال لجنة فنية بمرافقة نائب المحافظ أحمد شعبان، كما تم عمل الجسات أيضًا لكوبري آخر فوق مزلقان المضيق على طريق "أسوان-القاهرة الزراعي" بنفس المواصفات.

وأوضح عطية، أن تنفيذ هذه الكباري سيساهم في تخفيف التكدس والازدحام لحركة المركبات والسيارات سواء فى منطقة السيل الجديد وربط غرب المدينة بشرقها وجنوبها أو على الطريق الزراعي الشرقي، بالإضافة إلى الحفاظ على حياة المواطنين، لافتًا إلى أنه بالتوازى قامت المحافظة بطلب توفير الاعتمادات المالية لاستكمال رفع كفاءة طريق "إدفو-مرسى علم" بداية من الكيلو (صفر إلى الكيلو 15)، ومن الكيلو (60 إلى الكيلو 115)، بإجمالي 70 كيلومتر، لتسهيل حركة الأفواج السياحية بين مدن البحر الأحمر والمعالم والمناطق الأثرية، ما سيعمل على زيادة معدلات سياحة اليوم الواحد لمحافظة أسوان، بجانب تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق  "توشكى-وادي النقرة" بمركز نصر النوبة بطول 65 كيلومتر، والذي سيساهم في خدمة نحو 20 ألف نسمة من سكان قرى وادي النقرة.

وقدم محافظ أسوان شكره لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأيضًا لوزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، على الاهتمام بتلبية هذه المطالب الهامة ضمن منظومة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحداث النقلة النوعية والطفرة غير المسبوقة فى كافة المحاور وخاصة قطاع النقل ليجسد ذلك ملحمة جديدة التنمية والنماء.

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