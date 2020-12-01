2814 إصابة جديدة و221 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 2814 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 6825 فحصا.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة- وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 221 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات الحرجة بوحدات العناية المركزة إلى 457 شخصا، وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تعافى 1971 شخصا.وشهدت العاصمة صوفيا أكبر عدد من الإصابات الجديدة تليها فارنا ثم بورجاس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.