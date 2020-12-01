843 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 843 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 135 ألفا و967 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية، على موقعها الإلكتروني- أنه تعافى أيضا 1923 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين 110 آلاف و365 حالة.وأشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2193 شخصا، بعد تسجيل 29 وفاة جديدة أمس، فيما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 559 حالة.