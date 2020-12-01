توقيع عقد تنفيذ مشروع صرف صحي «الشوكا» بسوهاج

وقع اللواء محمد بدري محمدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عقد تنفيذ مشروع صرف صحى قرية «الشوكا» بمركز طما، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 75 مليون جنيه.وأوضح رئيس مياه سوهاج، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا، تبدأ من تاريخ توقيع العقد، وأن المشروع يخدم 16 ألف نسمة، ويتضمن تنفيذ شبكات انحدار بطول 20 كيلو متر، ومحطة رفع صرف صحي وخط طرد.حضر توقيع عقد المشروع مسئولي الشركة المنفذة، والنائب شعبان لطفي، عضو مجلس النواب، وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.