رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقيع عقد تنفيذ مشروع صرف صحي «الشوكا» بسوهاج

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:40 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
وقع اللواء محمد بدري محمدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عقد تنفيذ مشروع صرف صحى قرية «الشوكا» بمركز طما، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 75 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا، تبدأ من تاريخ توقيع العقد، وأن المشروع يخدم 16 ألف نسمة، ويتضمن تنفيذ شبكات انحدار بطول 20 كيلو متر، ومحطة رفع صرف صحي وخط طرد.

حضر توقيع عقد المشروع مسئولي الشركة المنفذة، والنائب شعبان لطفي، عضو مجلس النواب، وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلى يعلن إصابة لاعب جديد بـ «كورونا»

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1-12-2020

«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية لكافة الطلاب

فحص صور مخلة لـ «فتاة سقارة» وتحريات عن المصور

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

الصين تنشئ مركزا وطنيا للبحوث الأثرية

إزالة غابات الأمازون تصل لأعلى مستوى لها منذ 2008

اعتزال الأسترالى «بوجوت» عملاق دورى السلة الأمريكى

مدينة بون تحتفل بمرور 250 عاما على ميلاد بيتهوفن

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

الفنان سمير صبرى يكشف سر القطيعة بين الملكة فريدة وبناتها

إصابة الشاعر إيهاب البشبيشى بفيروس كورونا

الليلة.. إطلاق فيلم «بين الجنة والأرض» ونقاش مع مخرجته