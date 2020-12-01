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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12 ألف إصابة جديدة و221 وفاة بكورونا في أوكرانيا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:40 ص
جريدة الدستور
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أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 ألفا و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 745 ألفا و123 حالة.

وقال ستيبانوف، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 586 طفلا و646 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 221 حالة وفاة فيما تماثل 10 آلاف و23 شخصا للشفاء وانتقل 1470 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم لفيف.

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