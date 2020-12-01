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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

1227 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 264 حالة خطرة.

وذكرت الوزارة -في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2865 حالة بينما هناك 99 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

ويبلغ عدد الحالات النشطة في إسرائيل 8 آلاف و471 حالة.

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