1227 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 264 حالة خطرة.وذكرت الوزارة -في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2865 حالة بينما هناك 99 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.ويبلغ عدد الحالات النشطة في إسرائيل 8 آلاف و471 حالة.