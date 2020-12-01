انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب «أولى إعدادي» بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي، لطلاب الصف الأول الإعدادي، بمدارس المحافظة استكمالًا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للوصول لمجتمع صحي وسليم.وأوضحت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير التأمين الصحي بالمحافظة أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي لطلاب الصف الإعدادي لـ 12450 طالبا وطالبة في 162 مدرسة ومعهد أزهري على مستوى المحافظة، من خلال فرق طبية متخصصة للكشف عن فيروس سى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.وأكد محافظ مطروح تقديم كافة التيسيرات وإزالة أي معوقات للوصول للمستهدف من المبادرة والاطمئنان على صحة الطلاب، مشيدا بتلك المبادرات والاهتمام الذى توليه الدولة بصحة المواطنين وطلاب المدارس لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والبناء وتحقيق التنمية الشاملة.