رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب «أولى إعدادي» بمطروح

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
طباعة
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي، لطلاب الصف الأول الإعدادي، بمدارس المحافظة استكمالًا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للوصول لمجتمع صحي وسليم.

وأوضحت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير التأمين الصحي بالمحافظة أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي لطلاب الصف الإعدادي لـ 12450 طالبا وطالبة في 162 مدرسة ومعهد أزهري على مستوى المحافظة، من خلال فرق طبية متخصصة للكشف عن فيروس سى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح تقديم كافة التيسيرات وإزالة أي معوقات للوصول للمستهدف من المبادرة والاطمئنان على صحة الطلاب، مشيدا بتلك المبادرات والاهتمام الذى توليه الدولة بصحة المواطنين وطلاب المدارس لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والبناء وتحقيق التنمية الشاملة.

موضوعات متعلقة

«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية لكافة الطلاب

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1-12-2020

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

القبض على سلمى الشيمي فتاة جلسة تصوير سقارة

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

الصين تنشئ مركزا وطنيا للبحوث الأثرية

إزالة غابات الأمازون تصل لأعلى مستوى لها منذ 2008

اعتزال الأسترالى «بوجوت» عملاق دورى السلة الأمريكى

مدينة بون تحتفل بمرور 250 عاما على ميلاد بيتهوفن

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

الفنان سمير صبرى يكشف سر القطيعة بين الملكة فريدة وبناتها

إصابة الشاعر إيهاب البشبيشى بفيروس كورونا

الليلة.. إطلاق فيلم «بين الجنة والأرض» ونقاش مع مخرجته