«الهجرة» تبدأ ورش عمل «مصر تستطيع بالصناعة»

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بدأ ورش العمل الخاصة بالمؤتمر السادس من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، أحد أدوات ربط المصريين بالخارج بالوطن، بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، حيث تم انعقاد أول ورشة عمل مع خبيرة الاقتصاد المصرية الكبيرة البارونة الدكتورة نعمت شفيق، كمتحدث رئيسي لأول مرة، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، بالإضافة إلى عدد من رجال الصناعة.جاء ذلك خلال العدد الثالث والعشرين من مجلة "مصر معاك"، والتي تستهدف تعزيز التواصل مع جموع المصريين بالخارج.وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" القادم يستهدف دعم توطين الصناعة والمصنعين المصريين حول العالم وتشجيعهم على الاستثمار الصناعي داخل وطنهم الأم.وأوضحت، أن مبادرات "اتكلم عربي" و"مصر تستطيع"، من أدوات الربط التي تعمل عليها وزارة الهجرة بجانب العديد من الأدوات التي تمتلكها الوزارة لتحقيق المزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، وتعزيز الولاء والانتماء لوطنهم الأم.