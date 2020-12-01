تعزيزات أمنية قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر

يكثف رجال الأمن، تواجدهم بميحط ستاد برج العرب لتأمين مباراة الزمالك وطلائع الجيش، اليوم الثلاثاء ديسمبر، قبل نهائي كأس مصر، حيث يعمل رجال الأمن على تأمين لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم، وخطوط سير أتوبيساتهما في طريقي الذهاب والعودة من المباراه للخروج بالمباراة لبر الأمن والمظهر اللائق بالحضارة المصرية.وتأهل الزمالك، إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، وذلك بعدما استهل الأبيض مشواره في المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، وتبعها فوزه في دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائي ثم الفوز على نادي مصر ليتأهل إلى نصف النهائي، فيما تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور نصف نهائي كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية في ربع النهائى، بنتيجة 31 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره في المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في دور الـ16 من منافسات كأس مصر.