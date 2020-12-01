«جمعية الأسمدة»: اختناقات في أسمدة الوجه القبلي بسبب نقص المعروض

قال المهندس محمد الخشن، رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الاأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، ورئيس مجلس إدارة شركة "إيفر جرو" للأسمدة، إن هناك اختناقات بالأسمدة في بعض المحافظات وخاصة الوجه القبلي نتيجة نقص المعروض، ما أدى إلى الاتجاه للشراء من القطاع الخاص بتكلفة أعلى من المدعمة التي يحصل عليها صغار التجار من الجمعيات الزراعية.وقال الخشن لـ"الدستور"، إن أسعار الأسمدة المدعمة بيعها مربح للتجار، كما أن سعر التصدير أغلى من البيع المحلي، لافتا إلى أن سعر الطن في السوق الحر 4500 جنيه، مقابل 310 جنيات لطن السماد المدعم، مطالبا بمنح دعم الأسمدة على المخرجات من المحاصيل الاستراتيجية وليس المدخلات لتوفير الاستيراد والعمل الصعبة.