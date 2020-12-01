البرلمان الإيراني يصوت على قيود بشأن التفتيش على المنشآت النووية

يصوت البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، على فرض قيود على عمليات التفتيش على المنشآت النووية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.جاء ذلك بعدما جددت طهران، الإثنين، اتهامها لإسرائيل وجماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، بالضلوع في اغتيال العالم الإيراني النووي محسن فخري زاده، الذي وقع السبت الماضي في العاصمة.وأكد يوسي ميلمان، الخبير الأمني والضابط السابق في الموساد الإسرائيلي، أن حادثة الاغتيال هذه نفذها الموساد الإسرائيلي بعملية مخطط لها.وأضاف في تصريحات له، أن لديه قناعة ثابتة بأن عملية الاغتيال تمت بتنفيذ إسرائيلي رغم عدم تأكيد أو نفي ذلك، مشيرًا إلى أنه ومن خلال خبرته الطويلة في مجال الأمن فإن إسرائيل نفّذت الأمر بعملية مخطط لها مسبقا.