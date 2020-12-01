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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يتخلى عن بعض مكاسبه

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تخلى الدولار الأمريكي الواقع تحت ضغوط اليوم الثلاثاء، عن بعض المكاسب التي حققها مع نهاية الشهر، إذ يتوقع المستثمرون المزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وحشد التعافي في مناطق أخرى.

ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الشديدا التأثر بالمخاطرة 0.3 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

وصعد اليورو 0.3 بالمئة، غير أن العملات الثلاث جميعها ظلت أقل من المستوى الذي سجلته قبل ارتفاع الدولار أمس الاثنين.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى الأعلى مع تشبث المتداولين بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قي نهاية العام، بينما انخفض الين إلى أدنى مستوى له في الأسبوع مع صعود الأسهم مدفوعة بتفاؤل عام على نطاق واسع.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي لوضع سياسته في 15 و16 ديسمبر الجاري، غير أن رئيسه جيروم باول سيدلي بإفادة اليوم الثلاثاء وغدا أمام الكونجرس، وستخضع تصريحاته لمتابعة عن كثب على أمل استشراف التحركات التالية.

وفي مقابل سلة من العملات، تراجع الدولار الأمريكي قليلا في آسيا، عاود اليوان الصيني الارتفاع، لتمسك بمكاسبه في التعاملات الداخلية وينهي خسائر في التعاملات الخارجية استمرت على مدى ثلاث جلسات، بعد أن أكدت أرقام نمو نشاط المصانع، التي بلغ أعلى معدلاتها على مدى عشر سنوات، انتعاش الصين الملحوظ.

وسجل اليوان في أحدث تعاملات في الأسواق الداخلية 6.5751 للدولار.

وانخفضت بتكوين بنحو اثنين بالمئة مسجلة 19354 دولارا، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي بلغته أمس عند 19864 دولارا.

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