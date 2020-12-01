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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مكرم: رعاية الرئيس لـ«اتكلم عربي» نقلة نوعية منحتها ثقلا كبيرا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:18 ص
جريدة الدستور
وفاء على _ دعاء جابر
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تقدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته لمبادرة "اتكلم عربي"، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لترسيخ الهوية الثقافية المصرية والعربية لأبنائنا المصريين بالخارج من الجيل الثاني والثالث والرابع، وتعليمهم اللغة العربية واللهجة المصرية؛ مؤكدة أن رعاية الرئيس للمبادرة يحقق نقلة نوعية، ويزيدها ثقلًا كبيرًا، كما أنها تأكيد لدعم فخامته لجهود الوزارة في الحفاظ على الهوية العربية والروح المصرية لأبنائنا من المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال كلمتها بالعدد الثالث والعشرين من مجلة "مصر معاك"، والتي تستهدف تعزيز التواصل مع جموع المصريين بالخارج .

وأكدت مكرم، أن مبادرة "اتكلم عربي" هي إحدى وسائل التواصل مع أبناء المصريين بالخارج، والتي دائمًا ما تسعى وزارة الهجرة لابتكار وتفعيل العديد من وسائل التواصل لتعزيز الربط بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، من خلال نشر العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والتذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها مثل ٦ أكتوبر، شم النسيم، أحد السعف، شهر رمضان وغيرها من المناسبات المصرية الأصيلة مع شرح للعادات والتقاليد والمفاهيم المرتبطة بها، وإعداد فعاليات للتواصل مع أبنائنا والحديث معهم مباشرة عن طريق وسائل التواصل الحديثة، في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن مبادرة "اتكلم عربي" تستهدف أيضًا تعليم أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع من المصريين بالخارج اللغة العربية واللهجة المصرية، من خلال نشر العديد من المصطلحات العربية والمصطلحات الموجودة في اللهجة المصرية البسيطة، حتى يسهل على أبنائنا التعامل مع أهاليهم في مصر خلال تواجدهم في مصر بإجازاتهم مع أسرهم، وكذا الشارع المصري، وألا يجدوا صعوبة في التواصل مما يعمق ولائهم وانتمائهم، لأن اللغة هي بالأساس جسر التواصل بين المصريين بالخارج ووطنهم.

وأوضحت أنه في مبادرة "اتكلم عربي" تعمل وزارة الهجرة أيضًا على تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها بالخارج عن الدولة المصرية، وبث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، ما يحصن أبنائنا ضد هذه المعلومات ويجعلهم حائط صد وخط دفاع أول عن الدولة المصرية، بالإضافة إلى أنهم خير سفراء لنا في الخارج.

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