وزير الري لـ«سفير اليابان»: نسعى لاتفاق ملزم للجميع حول سد النهضة

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، وتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.وبحسب بيان، استعرض وزير الموارد المائية والري، خلال لقاء السفير الياباني، الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مؤكدًا على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد.وأكد وزير الموارد المائية والري، على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يُلبي طموحات جميع الدول في التنمية.وعن العلاقات بين مصر واليابان، أشار «عبدالعاطي» إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة، تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مجال الموارد المائية.