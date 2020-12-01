رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الري لـ«سفير اليابان»: نسعى لاتفاق ملزم للجميع حول سد النهضة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:18 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، وتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وبحسب بيان، استعرض وزير الموارد المائية والري، خلال لقاء السفير الياباني، الموقف الراهن  إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مؤكدًا على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد.

وأكد وزير الموارد المائية والري، على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يُلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وعن العلاقات بين مصر واليابان، أشار «عبدالعاطي» إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة، تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مجال الموارد المائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

سلمى الشيمي: دفعت 1500 جنيه لموظفي الآثار لتصوير «سيشن سقارة»

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

إزالة غابات الأمازون تصل لأعلى مستوى لها منذ 2008

اعتزال الأسترالى «بوجوت» عملاق دورى السلة الأمريكى

مدينة بون تحتفل بمرور 250 عاما على ميلاد بيتهوفن

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 1-12-2020

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

الفنان سمير صبرى يكشف سر القطيعة بين الملكة فريدة وبناتها

إصابة الشاعر إيهاب البشبيشى بفيروس كورونا

الليلة.. إطلاق فيلم «بين الجنة والأرض» ونقاش مع مخرجته