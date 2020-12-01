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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاستخبارات العراقية تستهدف «داعش» في جبال مخمور

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، قيامه بعملية عسكرية استهدفت أحد الكهوف في جبال مخمور لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الجهاز- في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- إن "عناصر جهاز مكافحة الإرهاب قامت بعملية عسكرية في جبال مخمور ذات التكوين الجغرافي شديد التعقيد، لملاحقة ماتبقى من بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيث وردت معلومات استخبارية عن أحد الكهوف التي يختبئ بها عناصر العصابات الإرهابية".

وأضاف أنه "بعد رصد دقيق لتحركات الإرهابيين، باشرت القوات العراقية باقتحام المنطقة حيث جرى الاشتباك مع ٦ عناصر إرهابية قتل ثلات منهم جراء الاشتباك المباشر، فيما حاول الثلاث الآخرون الهرب إلا أن طيران التحالف الدولي قام برصدهم وقصفهم وقتلوا جميعا على إثر الضربات الجوية".

وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، أمس، اعتقال عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الفلوجة.

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