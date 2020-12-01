وزير الري: طرح إنشاء قناطر ديروط الجديدة خلال أسبوع

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، السفير "Noke Masaki" سفير اليابان بالقاهرة، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.وأكد عبدالعاطي، أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية.وقال وزير الموارد المائية والري، إنه تم مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، موضحًا أنه سيتم طرح المشروع في مناقصة عامة عالمية بتاريخ 8 ديسمبر الجاري.الجدير بالذكر أن مجموعة قناطر ديروط تُعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم وتقع على ترعة الإبراهيمية، ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الري لزمام مساحته حوالي 1.50 مليون فدان في 5 محافظات، هي أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، ولتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها المجموعة بالمحافظات الخمس، ويأتي المشروع استكمالًا للقناطر التي سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية وهي قناطر "اللاهون، حسن واصف، الجيزة، مازورة، ساقولا، منشأة الذهب".