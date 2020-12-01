157.9 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 13 مليونا و541 ألفا و221 حالة، وذلك عقب تسجيل 157 ألفا و901 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 268 ألفا و45 حالة، وذلك عقب تسجيل 1172 حالة وفاة جديدة أمس الإثنين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.