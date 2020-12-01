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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا ترفع الاحتياجات الإنسانية إلى 35 مليار دولار خلال 2021

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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أطلقت الأمم المتحدة، الثلاثاء، نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في 2021 للتصدي لتداعيات جائحة «كوفيد-19»، التي طالت عشرات ملايين الأشخاص، فيما تلوح في الأفق نذر مجاعات عدة.

وقدر تقرير للمنظمة حول العمل الإنساني، أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 40 % مقارنة بعام 2020.

وقال مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والإغاثة للصحفيين، إن الزيادة ناجمة كليًا تقريبًا عن «كوفيد-19».

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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