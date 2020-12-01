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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

اعتزال الأسترالى «بوجوت» عملاق دورى السلة الأمريكى

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:42 ص
أندرو بوجوت
أندرو بوجوت
وكالات
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قرر أندرو بوجوت أحد أبرز لاعبي كرة السلة في أستراليا اعتزال اللعب بشكل فوري ودون حتى انتظار المشاركة مع بلاده في أولمبياد طوكيو العام المقبل.

وأعلن بوجوت، الذي فاز بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين مع جولدن ستيت وريورز في 2015، قراره في مدونته الصوتية على الإنترنت اليوم الثلاثاء بعدما تأثر بالعديد من الإصابات في مسيرته.

وقال بوجوت "القرار لم يكن سهلًا لكن أعتقد أنه القرار السليم.

القرار الذي اتخذته والمكان الذي سأنتقل إليه في الموسم المقبل هو لا شيء. سأنهي مسيرتي الاحترافية لكرة السلة وبشكل فوري".

وانفصل اللاعب البالغ عمره 36 عاما عن سيدني كينجز في مايو بعد إلغاء منافسات الدوري الأسترالي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وكان اللاعب فارع الطول التحق بفريق ميلووكي باكس في 2005 ومهّد الطريق أمام انتقال العديد من لاعبي أستراليا إلى الدوري الأمريكي.

وشارك بوجوت في الأولمبياد ثلاث مرات وكان ضمن تشكيلة بلاده عندما احتلت المركز الرابع في ألعاب 2016.

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