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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مسؤول عراقى يرجح رفع الطاقة الإنتاجية للغاز إلى 2700 مليون قدم مكعب يوميًا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:41 ص
رفع الطاقة الإنتاجية
رفع الطاقة الإنتاجية للغاز
وكالات
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رجح مسؤول نفطي عراقي بارز أن بلاده ستشهد مطلع عام 2023 إكمال بناء مشاريع إنتاج الغاز المصاحب للنفط لسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية وإيقاف عمليات حرق الغاز في البلاد والوصول بالطاقة الإنتاجية للغاز المصاحب إلى 2700 مليون قدم مكعب يوميا.

وقال حامد يونس الزوبعي وكيل وزارة النفط في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" الرسمية اليوم الثلاثاء "إن كميات الغاز المستثمرة حاليا تبلغ 1500 مليون قدم مكعب وتشكل 60 % من كميات الغاز المستثمرة في البلاد لسد متطلبات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وثابت على الرغم من أن محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تحتاج إلى أكثر من ذلك".

وذكر المسؤول العراقي أن مشاريع إنهاء ملف حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام ستكتمل في الفترة بين عامي 2022 وبداية عام 2023، وستضاف كمية تصل إلى 1200 مليون قدم مكعب في اليوم لاستثمارها في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ليصل إجمالي إنتاج الغاز المصاحب إلى 2700 مليون قدم مكعب يوميا".

واستورد العراق طيلة مرحلة ما بعد عام 2003 كميات كبيرة من الغاز من إيران بمليارات الدولارات لتغذية محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

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