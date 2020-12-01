رجل أعمال تركى: صفقات أردوغان وقطر «تجارة خاصة»

علق جيم أوزان، رجل الأعمال التركى، على تدهور الأوضاع الاقتصادية فى تركيا، قائلًا إن الاقتصاد التركى لم يكن سيئًا لهذه الدرجة من قبل، وهذه تجارة خاصة مع قطر، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".وأسس "جيم" حزب "الشباب" التركى، وانتقد من خلاله رئيس حزب العدالة والتنمية التركى، رجب طيب أردوغان، مما دفع الشرطة التركية إلى اقتحام شركاته عدة مرات والتضييق عليه، ما دفع الأب وأبنائه إلى الهروب إلى خارج تركيا.وعلق أوزان على الأحداث التى تشهدها تركيا خلال الآونة الأخيرة قال خلالها "قرأت أن صافى احتياطى النقد الأجنبى يقترب من 50 مليار دولار، ماذا يعنى هذا؟ لنترك جميع تلك الديون، لم يكن الاقتصاد منذ تأسيس جمهورية تركيا سيئًا مثل هذه الفترة، دعهم يرفعوا أسعار الفائدة بقدر ما يريدون، لقد فات الأوان".وتابع: "عليك أن تدفع فائدة فوق التضخم، فكيف تزيد التضخم؟ هناك عجز فى الميزانية، تطبع النقود، فيأخذ التضخم فى الارتفاع. ذلك ما يعرفه طلاب الاقتصاد فى الجامعة".وعلق أوزان على الاستثمارات القطرية فى تركيا قائلًا: "يا له من وضع مؤلم ورهيب، تم الاتفاق مع دولة قطر، لتبيع شركة تركية خاصة عقاراتها (مركز تسوق استينيا بارك) إلى مستثمر أجنبي، إنها تجارة خاصة، قانون خاصـ لكن الرجل لم يعد يؤمن بنظامك القضائى ونظامك القانونى، تعال كدولة أعطنى ضمانة، هذا ما يوضح مدى انهيار نظام العدالة فى البلاد".