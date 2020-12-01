رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رجل أعمال تركى: صفقات أردوغان وقطر «تجارة خاصة»

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:39 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
طباعة
علق جيم أوزان، رجل الأعمال التركى، على تدهور الأوضاع الاقتصادية فى تركيا، قائلًا إن الاقتصاد التركى لم يكن سيئًا لهذه الدرجة من قبل، وهذه تجارة خاصة مع قطر، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأسس "جيم" حزب "الشباب" التركى، وانتقد من خلاله رئيس حزب العدالة والتنمية التركى، رجب طيب أردوغان، مما دفع الشرطة التركية إلى اقتحام شركاته عدة مرات والتضييق عليه، ما دفع الأب وأبنائه إلى الهروب إلى خارج تركيا.

وعلق أوزان على الأحداث التى تشهدها تركيا خلال الآونة الأخيرة قال خلالها "قرأت أن صافى احتياطى النقد الأجنبى يقترب من 50 مليار دولار، ماذا يعنى هذا؟ لنترك جميع تلك الديون، لم يكن الاقتصاد منذ تأسيس جمهورية تركيا سيئًا مثل هذه الفترة، دعهم يرفعوا أسعار الفائدة بقدر ما يريدون، لقد فات الأوان".

وتابع: "عليك أن تدفع فائدة فوق التضخم، فكيف تزيد التضخم؟ هناك عجز فى الميزانية، تطبع النقود، فيأخذ التضخم فى الارتفاع. ذلك ما يعرفه طلاب الاقتصاد فى الجامعة".

وعلق أوزان على الاستثمارات القطرية فى تركيا قائلًا: "يا له من وضع مؤلم ورهيب، تم الاتفاق مع دولة قطر، لتبيع شركة تركية خاصة عقاراتها (مركز تسوق استينيا بارك) إلى مستثمر أجنبي، إنها تجارة خاصة، قانون خاصـ لكن الرجل لم يعد يؤمن بنظامك القضائى ونظامك القانونى، تعال كدولة أعطنى ضمانة، هذا ما يوضح مدى انهيار نظام العدالة فى البلاد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 وفاة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 1-12-2020

الأهلى يعلن إصابة لاعب جديد بـ «كورونا»

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

إزالة غابات الأمازون تصل لأعلى مستوى لها منذ 2008

اعتزال الأسترالى «بوجوت» عملاق دورى السلة الأمريكى

مدينة بون تحتفل بمرور 250 عاما على ميلاد بيتهوفن

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 1-12-2020

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

الفنان سمير صبرى يكشف سر القطيعة بين الملكة فريدة وبناتها

إصابة الشاعر إيهاب البشبيشى بفيروس كورونا

الليلة.. إطلاق فيلم «بين الجنة والأرض» ونقاش مع مخرجته

«أساطير الدور والنور» ندوة ببيت المعمار المصرى..اليوم