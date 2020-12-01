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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محلل أمريكى: زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحًا صينيًا تجريبيًا ضد كورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:35 ص
كيم جونج أون
كيم جونج أون
وكالات
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قال محلل أمريكي، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصدرين في المخابرات اليابانية لم يسمهما، إن الصين قدمت لقاحًا تجريبيًا ضد فيروس كورونا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وعائلته.

وقال هاري كازيانيس، خبير الشؤون الكورية الشمالية في مركز ناشيونال إنتريست البحثي في واشنطن، إن أفراد عائلة كيم وعددًا من كبار مسؤولي كوريا الشمالية تلقوا اللقاح، مضيفًا أنه لم تتضح هوية الشركة التي قدمت اللقاح لعائلة كيم وما إذا كان قد ثبت أنه آمن.

وكتب كازيانيس مقالًا لموقع «19فورتي فايف» على الإنترنت قال فيه: «تم تطعيم كيم جونج أون وعدد من كبار المسؤولين الآخرين من عائلته ومن شبكة القيادة ضد فيروس كورونا خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية باستخدام لقاح محتمل قدمته الحكومة الصينية».

ونقل عن الخبير الطبي الأمريكي بيتر جيه هوتيز قوله: «إن ما لا يقل عن ثلاث شركات صينية تعكف على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا هي سينوفاك بيوتك، وكان سينو بايو وسينوفارم جروب».

وقالت «سينوفارم»، إن قرابة مليون شخص في الصين استخدموا لقاحها المحتمل، وذلك على الرغم من أنه لم يُعرف أن أيًا من الشركات الثلاث بدأت علانية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقاقيرها.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لكن المخابرات الكورية الجنوبية قالت إنه لا يمكن استبعاد حدوث تفش بها ظهر للتبادل التجاري والبشري بينها وبين الصين -التي ظهر بها الوباء أول ما ظهر- قبل إغلاق الحدود في أواخر يناير.

وقالت مايكروسوفت، الشهر الماضي، إن جماعتي اختراق إلكتروني من كوريا الشمالية حاولتا التسلل إلى شبكة شركات تعكف على تطوير اللقاح في عدة دول، دون أن تحدد الشركات المستهدفة، وقالت مصادر لرويترز إن من بين هذه الشركات أسترا زينيكا البريطانية.

وقالت المخابرات الكورية الجنوبية، الأسبوع الماضي، إنها أحبطت محاولات من كوريا الشمالية للتسلل إلى شركات تصنيع لقاح «كوفيد-19» في كوريا الجنوبية.

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