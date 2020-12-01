رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إزالة غابات الأمازون تصل لأعلى مستوى لها منذ 2008

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
غابات الأمازون
غابات الأمازون
وكالات
طباعة
قال المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء، المسئول عن مراقبة الغابات المطيرة، اليوم الثلاثاء، إن أنشطة إزالة الغابات المطيرة في منطقة الأمازون البرازيلية بلغت أعلى مستوى لها منذ 12 عامًا.

وتم تجريف 11088 كيلومترا مربعا من الغابات في المنطقة، بين أغسطس 2019 ويوليو 2020، وفقا للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء، وهو ما يمثل أكبر مساحة تمت إزالتها منذ عام 2008.

وتعادل هذه المساحة حوالي 4340 ملعب كرة قدم يوميا أو ثلاثة ملاعب كرة قدم في الدقيقة، وزاد معدل إزالة الغابات بنسبة 9.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال الصندوق العالمي للطبيعة من قبل إن غابات الأمازون المطيرة تواجه تهديدات كذلك في دول أخرى، من بينها كولومبيا، حيث تطارد الجماعات المسلحة حراس الغابات لإخراجهم من المحميات.

ويرى الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أن المنطقة تمثل إمكانات اقتصادية غير مستغلة ويريد تطوير المزيد من الأراضي للزراعة والتعدين وإنتاج الطاقة.

ورفض الانتقادات الدولية لسياسته البيئية باعتبارها تدخلا في الشئون الداخلية.

موضوعات متعلقة

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

مصدر حكومي يرجح مد فترة التصالح بمخالفات البناء شهرا جديدا

فحص صور مخلة لـ «فتاة سقارة» وتحريات عن المصور

القبض على سلمى الشيمي فتاة جلسة تصوير سقارة

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

إزالة غابات الأمازون تصل لأعلى مستوى لها منذ 2008

اعتزال الأسترالى «بوجوت» عملاق دورى السلة الأمريكى

مدينة بون تحتفل بمرور 250 عاما على ميلاد بيتهوفن

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 1-12-2020

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

الفنان سمير صبرى يكشف سر القطيعة بين الملكة فريدة وبناتها

إصابة الشاعر إيهاب البشبيشى بفيروس كورونا

الليلة.. إطلاق فيلم «بين الجنة والأرض» ونقاش مع مخرجته

«أساطير الدور والنور» ندوة ببيت المعمار المصرى..اليوم