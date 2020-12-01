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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معارض تركى: أردوغان يحكم البلاد بنظام العبودية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:42 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قال كمال البيرق، النائب السابق في حزب العدالة والتنمية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحكم تركيا بنظام أشبه بنظام العبودية، كما أنه حول نواب حزبه إلى عبيد.
وأثارت تصريحات البيرق، لصحيفة "سوزجو" التركية، جدلًا واسعًا، لكونه أحد النواب المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، ولقربه من أردوغان.

وأكد البيرق، في تصريحاته، أن "حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، يحكمه نظام قائم على ثقافة العبودية والطاعة العمياء والخوف، فلا يمكنهم مناقشة الحاكم أو جداله في أي شيء بسبب خوفهم منه".

وأضاف: "الخوف يسيطر على نواب الحزب الحاكم، لذا لن يكون للنظام فكر ولا قدرة على اتخاذ القرار، ولما أعلن بعض السياسيين (التوبة النصوحة) وطلب الاستغفار من الله، قال لهم أردوغان إن التوبة للخالق، لكن لا توبة في السياسة".

وانتقد البيرق سياسات الحزب الحاكم، مؤكدًا استنادها إلى الأعمال غير المشروعة، فضلًا عن اتخاذ قرارات مبنية على نظام فاسد، وقال: "لم يعد للعدالة مكان، استخدم حزب أردوغان القضاء كوسيلة للانتقام، ما تسبب في انهيار الاقتصاد".

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