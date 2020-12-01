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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

31.118 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فى الهند

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:39 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 ألفا و118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و462 ألفا و810 حالات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية - أنه تم تسجيل 482 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 137 ألفا و621 حالة وفاة.

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