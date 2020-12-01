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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا بتركيا تتخطى نصف مليون حالة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:15 ص
كورونا بتركيا
كورونا بتركيا
هدير سند
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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إذ تم تشخيص 31 ألفًا و219 حالة إصابة جديدة أمس الإثنين، منهم 6 آلاف و514 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمرضى 500 ألف و865 مصابًا بكورونا.

وقال وزير الصحة التركي في تغريدة عبر الحساب الخاص بوزارة الصحة على "تويتر": "إن وفيات فيروس كورونا بتركيا اليوم بلغت 188 وفاة، لترتفع وفيات الفيروس إلى 13 ألفًا و746 وفاة".

ومنذ الإعلان عن الحالة الأولى في 17 مارس الماضي، وصلت تركيا إلى أعلى معدلات لها على الإطلاق خلال نوفمبر.

وبلغ عدد المرضى الذين تم شفاؤهم 4485 في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 404 آلاف و727 شخصًا، وارتفع إجمالي عدد اختبارات كورونا إلى 18 مليونًا و592 ألفًا و292 اختبارًا.

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