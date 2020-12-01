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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إصابة الشاعر إيهاب البشبيشى بفيروس كورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:26 ص
إيهاب البشبيشي
إيهاب البشبيشي
ايهاب مصطفى
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أصيب الشاعر الكبير إيهاب البشبيشي بفيروس كورونا واتجه لمستشفى العزل بعين شمس التخصصي، وذلك حسبما قال ابنه محمد إيهاب البشبيشي.

وأضاف محمد إيهاب، في تصريحات للدستور،: "كانت الأعراض قد ظهرت على والدى، وبالكشف أكد الأطباء إصابته بكورونا، وقاموا بعمل مسحة، وبالرغم من عدم ظهور نتيجتها لكن للتأكيد ومع حالته قرر الأطباء ذهابه لمستشفى العزل بعين شمس التخصصي".

وتابع محمد إيهاب: "أخذنا كافة احتياطاتنا بشأن الاختلاط، ولكن لم تظهر أعراض على أي من الأسرة بخلاف الشاعر الكبير".

يذكر أن إيهاب البشبيشي شاعر مصري يكتب الشعر الفصحى وصدر له العديد من الدواوين منها ديوان "كم الوقت" والصادر عن هيئة الكتاب، وديوان"من نبضي"، "لجوء"، "نداهة الشعر"، "نزل الروح" ولغة تعرف ألافها.

وفاز بالعديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية عن ديوانه "لغة تعرف أُلَّافها" عام 2009.

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