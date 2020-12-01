الأرجنتين: بايدن يريد علاقات متينة مع أمريكا اللاتينية

أعلنت الرئاسة الأرجنتينية أن رئيس الدولة ألبرتو فرنانديز أجرى اتصالا هاتفيا مع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.وجاء في بيان الرئاسة الأرجنتينية، أن فرنانديز هنأ بايدن "بالفوز في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن فوزه يمثل فرصة جيدة لتحسين العلاقات، لكي تجد الولايات المتحدة لغة مشتركة مع أمريكا اللاتينية من جديد".من جهته، أعرب بايدن عن رغبته في "علاقات متينة" مع أمريكا اللاتينية، حسب البيان.كما أشار بايدن إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه المنطقة، مؤكدا أنه ينبغي تقديم المساعدة لأمريكا اللاتينية.يذكر أن تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية الرائدة تشير إلى فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكن الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يعترف بهزيمته بعد، على الرغم من انطلاق العملية الانتقالية في البيت الأبيض.وقد تلقى بايدن التهاني بالفوز من العديد من قادة دول العالم، لكن النتائج الرسمية للانتخابات ستعلن في ديسمبر.