بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لواقعة تصوير سلمى الشيمى بمنطقة هرم سقارة

القصة الكاملة لواقعة تصوير سلمى الشيمى بمنطقة هرم سقارة

من هي سلمى الشيمي؟



تفاصيل القبض على فتاة سقارة بعد جلسة التصوير المثيرة

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التحقيقات مع سلمى الشيمي

ومع انتشار صور عارضة الأزياء سلمى الشيمي أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية قيامها بجلسة تصوير بهذا الشكل المثير وسط مطالب بالقبض عليها وعلى المصور ومحاسبة الموظفين في الآثار الذين سمحوا بمثل هذا الأمر، لكن السؤال الأهم من هي سلمى الشيمي؟ومن المعروف أن سلمى الشيمي هي عارضة أزياء مصرية ولها الكثير من المتابعين عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" "وإنستجرام"، حيث يبلغ عدد عدد متابعيها على "إنستجرام" 6.237 شخصا، و86.275 متابع على "فيسبوك".كما أنها تعمل موديل للملابس وتنشر صورها على أغلفة الماركات المختلفة للترويج للعلامات التجارية من خلال السوشيال ميديا، إلا أنها لم تكن مشهورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.وجلسة التصوير المثيرة للجدل بالزي الفرعوني لم تكن الأولى لها، حيث سبقتها الكثير من جلسات التصوير المثيرة التي نشرتها في الفترة الماضية، حيث ظهرت بفستان أسود قصير كما ارتدت شورت قصير في إحدى جلسات التصوير.وبعد انتشار صور جلسة التصوير المثيرة بالزي الفرعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت دعوات بالقبض عليها، وبالفعل قرر مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بإحالة واقعة التصوير إلى النيابة العامة.وتمكنت قوات الأمن القبض على عارضة الأزياء سلمى الشيمي، صاحبة جلسة التصوير المثيرة بالزي الفرعوني، بعد أن انطلقت مأموريات من الأجهزة الأمنية، ورصدت أماكن تواجد وتردد المتهمة حتى تم ضبطها في النهاية.كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مصور جلسة التصوير المثيرة للجدل للعارضة سلمى الشيمي بالزي الفرعوني أمام هرم سقارة، حيث تم ضبط الشاب الذي يدعى "حسام" وشهرته "حسام أورتيجا، في منطقة حلوان.في ذات السياق كشفت مصادر أمنية أن واقعة التصوير بالزي الفرعوني المثيرة للجدل للعارضة سلمى الشيمي تمت يوم الأربعاء الماضي ودخلت إلى الهرم وهي ترتدي "عباءة سوداء".وأوضحت المصادر أن قوات مباحث السياحة والآثار ألقت القبض على 2 من مفتشي وزارة الآثار و4 من أفراد الأمن ممن تواجدوا وقت التقاط الصور وتساهلوا في دخولها وسمحوا لها بالتصوير بهذا الشكل.مصادر أمنية كشف تفاصيل التحقيقات مع العارضة سلمى الشيمي صاحبة جلسة التصوير المثيرة بالزي الفرعوني في هرم سقارة بعد القبض عليها، حيث اعترفت خلال التحقيق باتفاقها هي والمصور مع بهض الموظفين بالمنطقة الأثرية على دفع مبلغ مالي مقابل السماح لهما بالتصوير.وأضافت "الشيمي"، في التحقيقات، أن المصور دفع إلى الموظفين وأفراد الأمن مبلغ 1500 جنيه من أجل أن يسمحوا لهما بتصوير الجلسة داخل المنطقة الأثرية وبجوار هرم زوسر المدرج.