رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تخطط لإنفاق 100 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد بعد كورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:57 ص
الاقتصاد الكندي
الاقتصاد الكندي
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة الكندية عزمها إنفاق ما يصل إلى 100 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد وباء كورونا المستجد، مع توقعات بعجز قياسي يبلغ أكثر من 381 مليار دولار في السنة المالية.

وقالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند - في بيان قرأته في مجلس العموم اليوم - إن الأولوية العاجلة للحكومة هي القيام "بكل ما يتطلبه الأمر" لمساعدة الكنديين والشركات على البقاء آمنين، موضحة أن قيمة حزمة التحفيز قصيرة الأجل تبلغ ما بين 70 مليار دولار إلى 100 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات تقريبا.

وأشارت إلى أن الإنفاق التحفيزي -الذي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر قوة وشمولية وابتكارا وتنافسية- سيبدأ بعد توزيع لقاح كورونا وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضافت فريلاند: "عندما يكون الفيروس تحت السيطرة ويكون اقتصادنا جاهزا لنمو جديد، سنقوم بنشر حزمة تحفيز طموحة لبدء التعافي"، مبينة: "سنقوم بإنفاق ما يقرب من ثلاثة إلى أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاث سنوات، ستجري حكومتنا استثمارات هادفة ومحكمة بعناية لخلق فرص العمل وتعزيز النمو".

وتابعت أن برنامج التحفيز سيساعد في الحماية من الأضرار طويلة المدى للاقتصاد، لافتة إلى أن الدين الحكومي أصبح في متناول الجميع الآن، بسبب الأداء الاقتصادي القوي لكندا في الماضي وانخفاض أسعار الفائدة.

وبلغت تكلفة العجز الفيدرالي حتى الآن 381.6 مليار دولار هذا العام، لكن حسابات الحكومة تقول إنها قد تقترب من 400 مليار دولار إذا عادت عمليات الإغلاق واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة.

موضوعات متعلقة

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020

موريتانيا تطلق إذاعة ثقافية لمواجهة خطابات الكراهية والتطرف

حديقة حيوان كندية تعيد زوجين من الباندا إلى الصين لنقص الخيزران

تدمير غابات الأمازون بالبرازيل يقفز لأعلى مستوى في 12 عاما

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم

التحليل اللسانى للشعر السياسى جديد الباحث تحسين فاضل

أشرف الصباغ فى ضيافة «إقرأ معانا».. الليلة

الليلة.. حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية