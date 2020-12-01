التحليل اللسانى للشعر السياسى جديد الباحث تحسين فاضل

صدر مؤخرًا عن دار الرافدين للنشر٬ كتاب "التحليل اللساني للشعر السياسي الحديث"٬ تأليف الباحث الدكتور تحسين فاضل عباس٬ ويقع الكتاب في 163 صفحة من القطع الوسط.ومما جاء في مقدمة الكتاب ونقرأ: إن اللسانيات الأدبية تبحث في بنية اللغة وتوزع وظائفها في الأنواع الأدبية ثم تبحث في التقنيات الأسلوبية والسيميولوجية التي يمكن للأدباء أن يستعملونها من أجل التأثير الأدبي. واللسانيات والنقد الأدبي يجتمعان من حيث الأداة والغاية، فهما تحليل وتفكيك للغة، فالأول هدفه معرفة بنية النظام الذي من خلاله يمكن لهذه الأداة اللغوية أن تعمل على نحو صحيح وسليم، والنقد الأدبي يقيم اتصالًا جماليًا متخذًا من اللغة أداة ومنطلقًا في الوقت نفسه.لقد أقامت اللسانيات جوهر تعريفها للظاهرة اللغوية على مفهوم العلامة من حيث هي (دليل) لا يدل في بدئه بمقومات رمزية، وإنما يكتسب دلالته باتفاق عارض يضفي عليه قيمة الرمز دون أن يحوله إلى رمز، واللسانيات قد أبرزت تعريف اللغة بوظيفتها التي هي الإبلاغ، ثم لما عملت على تفسير تحقق هذه الوظيفة انكبت على فحص المقومات التكوينية فأردفت إلى التعريف الوظيفي تعريف اللغة بنيويًا فاكتملت حلقة الدائرة منطقيًا من حيث أسس الحد.