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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أشرف الصباغ فى ضيافة «إقرأ معانا».. الليلة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:38 ص
أشرف الصباغ
أشرف الصباغ
نضال ممدوح
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يحل الكاتب المترجم أشرف الصباغ، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، مقدما قراءة لروايته «الورشة»٬ وذلك في إطار مبادرة «الثقافة بين إيديك».

أشرف الصباغ كاتب وصحفي مصري، تنوعت مجالات إنتاجه ما بين كتابة الرواية والقصة القصيرة، إلى جانب ترجمة العديد من الأعمال الأدبية والنقدية والفنية من اللغة الروسية، إضافة إلى بعض الكتب حول الأوضاع في روسيا إبان فترة التسعينات من القرن العشرين.

سبق وصدرت له المجموعات القصصية: «قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية٬ خرابيش، العطش، صمت العصافير العاصية» بالإضافة إلى روايات: «يناير، مقاطع من سيرة أبو الوفا المصري، رياح يناير، شرطي هو الفرح، وكائنات الليل والنهار».

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