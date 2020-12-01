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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: اغتيال زاده ناجم عن زيارة وزير الخارجية الأمريكى إلى المنطقة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:36 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
وكالات
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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء الاثنين، إن اغتيال فخري زاده عمل إرهابي جبان ناجم عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرًا إلى المنطقة.

وكتب ظريف على إنستجرام، "إن أمريكا وإسرائيل هما من أعطا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إسم العالم الإيراني محسن فخري زاده الذي جرى اغتياله الجمعة الماضي بالقرب من العاصمة طهران".

وأضاف ظريف "في أول خبر بعد اغتيال فخري زاده الذي نشرته وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية، زعمت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن اسم العالم وصل إلى الموساد عبر قوائم الأمم المتحدة".

وقال "هذا الأمر يختلف 180 درجة مع الحقيقة، فقد زودت أمريكا والكيان الصهيوني اسم الدكتور فخري زاده للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال منتصف العقد الأول من القرن الجاري، وأدرج على قائمة حظر مجلس الأمن بالقرار المرقم 1747 الذي صدر في 23 مارس 2007".

واتهم وزير الخارجية الإيراني من وصفهم بـ"القائمين على سياسة الضغوط القصوى" باستغلال الأيام الأخيرة من نظام الرئيس دونالد ترامب لإثارة التوتر والقضاء على الأجواء التي توفرت لرفع الحظر الجائر".

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