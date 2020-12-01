مسلحون يطلقون صواريخ على قواعد عسكرية أجنبية فى مالى

أطلق مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم، صواريخ على قواعد عسكرية فرنسية وأخرى تابعة للأمم المتحدة في مدن كيدال وميناكا وجاو شمال مالي.وأوضح المتحدث باسم القوات الفرنسية توماس روميجوييه أن المعسكرات تعرضت لنيران "غير مباشرة"، مشيرًا إلى أن القاعدة الوحيدة التي لحقت بها أضرار هي قاعدة تابعة للأمم المتحدة بجانب القاعدة الفرنسية في كيدال.