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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: تفشى فيروس كورونا تحت السيطرة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:08 ص
مات هانكوك
مات هانكوك
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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن آثار نظام الإغلاق الذي فرضته الحكومة يشير إلى أن تفشي فيروس كورونا "تحت السيطرة"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الحذر؛ إذ لا تزال بريطانيا تسجل آلاف الحالات يوميا.

وأشار هانكوك - في مؤتمر صحفي وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز"- إلى أن الحكومة يمكن أن تتخلى عن بعض قيود نظام الإغلاق المطبقة حاليا، شريطة أن يلتزم الناس بالإجراءات الوقائية خلال أعياد "الكريسماس".

وأوضح أنه يتم تقييم مناطق إنجلترا بالكامل؛ للنظر فيما إذا كان من الممكن تخفيف القيود في بعضها خلال الأعياد، مشيرا إلى أن نتائج هذا التقييم سيتم الإعلان عنها في السابع عشر من ديسمبر المقبل.

وقال الوزير البريطاني إن وضع البلاد فيما يخص الحصول على اللقاحات وخطة التطعيم جيد للغاية، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها الآن إمكانية الوصول إلى 357 مليون جرعة من 7 لقاحات مختلفة.

وأكد أنه لن يتم إجبار أحد على التطعيم باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وأن نظام "الاختبار والتتبع" سيظل قائما جنبا إلى جنب مع عمليات التطعيم.

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