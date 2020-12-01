21138 إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إن البلاد سجلت 21138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و287 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البرازيل، التي تشهد ثاني أسوأ موجة تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، حتى الآن ستة ملايين و335878 إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى 173120 وفاة.