رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تهبط وسط مناقشة «أوبك» سياسة الإنتاج لعام 2021

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:06 ص
النفط
النفط
وكالات
طباعة
تراجعت أسعار النفط، اليوم بينما يناقش أكبر منتجي الخام في العالم تمديد تخفيضات عميقة في الإنتاج في محادثات هذا الأسبوع، لكن الخامين القياسيين ينهيان الشهر على مكاسب قوية بدعم من آمال بأن لقاحات للوقاية من مرض «كوفيد-19» ستكون متاحة قريبًا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم يناير، التي ينقضي تداولها اليوم، جلسة التداول منخفضة 59 سنتًا، أو 1.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 47.59 دولار للبرميل، ونزلت عقودبرنت الأكثر نشاطًا تسليم فبراير شباط 37 سنتًا إلى 47.88 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير، 19 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 45.34 دولار للبرميل.

وقال وزراء ومندوبون، اليوم، إن أعضاء أوبك توصلوا إلى توافق عام على الحاجة لتمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية لثلاثة أشهر اعتبارًا من يناير، إذا أيد حلفاؤها في مجموعة أوبك أيضًا مثل هذه الخطوة.

وسجلت أسعار النفط مكاسب بحوالي 25 في المئة هذا الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مايو، بعد أن أثار تطوير لقاحات مضادة لـ«كوفيد-19» آمالًا في تعاف اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط مصور فوتوسيشن «فتاة سقارة» سلمى الشيمى

فحص صور مخلة لـ «فتاة سقارة» وتحريات عن المصور

الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

حديقة حيوان كندية تعيد زوجين من الباندا إلى الصين لنقص الخيزران

تدمير غابات الأمازون بالبرازيل يقفز لأعلى مستوى في 12 عاما

عروض مسرحية عبر الهاتف لتجنب كورونا

وكالة بيئية: «بروكسل» في طريقها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

التحليل اللسانى للشعر السياسى جديد الباحث تحسين فاضل

أشرف الصباغ فى ضيافة «إقرأ معانا».. الليلة

الليلة.. حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

الليلة.. فرقة الغورى للموسيقى العربية بضيافة السحيمى