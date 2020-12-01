الليلة.. فرقة الغورى للموسيقى العربية بضيافة السحيمى

في اطار التعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، يستضيف بيت السحيمي بشارع المعز٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، حفل فرقة "قصر الغوري للموسيقي العربية".تقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغنيات والمقطوعات المُوسيقية المُرتبطة بوجدان الشعب المصري لكبار العمالقة: أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، سيد مكاوي، محمد عبد المطلب، محمد فوزي، محمد قنديل، شادية، شريفة فاضل٬ فايزة أحمد٬ فريد الأطرش.. وغيرهم".ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.