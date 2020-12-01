تسجيل 90 إصابة جديدة بكورونا فى سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 60 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد.وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 7887 شفيت منها 3560 وتوفيت 417 حالة.وأكدت الوزارة "ضرورة انتقال كل المشافي للعمل ضمن خطة الطوارئ (ب) بحيث يتم التوسع ضمن أقسام المشفى لمصلحة مرضى كورونا ورفد هذه الأقسام بالكوادر اللازمة المدربة بما ينعكس إيجابًا على قبول كل الحالات المشتبهة وعدم إحالتها لمشاف أخرى إلا بعد التنسيق مع غرفة الطوارئ بالإدارة المركزية".ودعا بيان وزارة الصحة إلى "ضرورة تأمين مستلزمات القبول في أقسام العناية الإسعافية والعامة والقلبية والعصبية والحروق بحيث يتم استثمارها لمصلحة مرضى كورونا عند الضرورة القصوى مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لقبول مرضى العناية العاديين في بقية أقسام العناية".