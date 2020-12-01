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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مدينة بون تحتفل بمرور 250 عاما على ميلاد بيتهوفن

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:46 ص
بيتهوفن
بيتهوفن
وكالات
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تحتفل مدينة بون الألمانية، مسقط رأس الموسيقار لودفيج فان بيتهوفن، بمرور 250 عاما على ميلاد الموسيقار الشهير عبر الإنترنت والتلفزيون.

وأعلنت هيئة الاحتفال السنوي بذكرى بيتهوفن في بون، أمس الإثنين، أن الحفل الموسيقي بقيادة المايسترو دانيل بارنبويم مع فرقته في أوبرا بون سيتم بثه في السابع عشر من الشهر المقبل عبر الإنترنت ومحطات في التلفزيون والإذاعة.

وكان من المخطط بالأساس إقامة حفل موسيقي اعتيادي، وسيتم عزف السيمفونية الخامسة لبيتهوفن كما سيعزف بارنبويم كونشرتو البيانو الثالث.

ويوافق يوم السابع عشر من ديسمبر 2020 الذكرى السنوية الـ250 ليوم المعمودية لبيتهوفن، وكانت ولادة الموسيقار الشهير قد أدرجت في سجل المعمودية في ذلك اليوم، وربما كان الصبي قد وُلِد في اليوم السابق على هذا التاريخ.

وقد توجه بيتهوفن في سن الشباب إلى العاصمة النمساوية فيينا حيث أصبح مشهورا وتوفي هناك عام 1827.

من جانبه، قال مالته بوكر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الذكرى السنوية لبيتهوفن:" ما يهمنا هو البعث بإشارة من بون مسقط رأس بيتهوفن رغم القيود التي سببتها جائحة كورونا".

وكان من المفترض بالأساس أن ينتهي عام الاحتفال بمضي ربع قرن على ميلاد بيتهوفن في يوم ميلاده، لكن بسبب القيود المرتبطة بكورونا تم إلغاء الحفلات والفعاليات وسيتم تأجيلها إلى العام المقبل.

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