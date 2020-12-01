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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «الحيوان الدائرى» لــ أنيس الرافعى

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:52 ص
أنيس الرافعي
أنيس الرافعي
نضال ممدوح
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صدرت حديثا٬ عن دار أكورا للنشر والتوزيع٬ المجموعة القصصية "الحيوان الدائري"٬ للقاص المغربي أنيس الرافعي. وتقع المجموعة في حوالي 184 صفحة من القطع الصغير.

ومما جاءعلى ظهر الغلاف الخلفي نقرأ: مثلما لو كنا شخصّيات إضافيّة التحقت متأخّرة بمنطقة السعير في "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري. فئة منا سيّئة الطالع، أو ربّما وفيرة الحظّ، كان يقع اختيار ابن القارح عليها للمكوث في برزخه إلى الأبد، بينما مضيت أنا مع الشطر الناجي الذي كتب له الالتحاق بالجزيرة الثالثة، التي يعتبرها مهندسو كلّ هذا الهول، مصنعا عملاقا لإعادة تدوير ورسكلة مخلّفات الحياة البشريّة، وأفعالها الممجوجة، وقبائحها المشينة، حيث كان يقف الواحد منا أمام سلسلة مديدة لا حدّ لها لنظام التركيب، ثمّ ينتظر مرور مساوئه، وعيوبه، ومثالبه القديمة، والمهترئة، والمتهالكة، والرثة، والمثقوبة، والصدئة.

يراها مكتوبة بالسماق، على صفائح عريضة من الخشب، كالألواح المحفوظة المستودعة لمشيئاتنا، والضامّة لمقاديرنا، دون زيادة، أو نقصان، أو تحريف، أو تبديل. نراها حتّى نحفظها عن ظهر قلب، وإلى أن تشعّ في وجوهنا على حين غفلة مساليط ضوء تغشي البصر وهو حسير خسيف، فتنطلق عندئذ ناحيتنا أسراب من الغربان مثل طيور "هتشكوك"، ثمّ تأكل عيوننا بلا رأفة.. عيوننا التي بعد التهامها كانت تنمو من جديد في عذاب لا ينتهي.

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