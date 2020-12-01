ختام اليوم الأول من الاجتماع الـ180 لمنظمة «أوبك»

اختتم الاجتماع الوزاري رقم 180 لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أعماله، أمس الإثنين، افتراضيا عبر الإنترنت، برئاسة وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار الرئيس الدوري للمنظمة، وحضور وزراء 13 دولة عضو في المنظمة.وذكرت منظمة أوبك، في بيان مساء الإثنين، أن الوزراء قرروا رفع الاجتماع الوزاري على أن يستأنف عمله صباح اليوم الثلاثاء؛ لاستكمال المشاورات حول أوضاع سوق النفط الخام في ظل الصعوبات الكبيرة الناجمة عن جائحة كورونا وتأثيرها على إضعاف الطلب العالمي على النفط الخام.يشار إلى أن غدا الثلاثاء سيشهد أيضًا انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري المشترك بين دول أوبك وخارجها "تحالف أوبك +" برئاسة السعودية وروسيا لإقرار مستوى تخفيضات الإنتاج في العام المقبل 2021 والتي تبلغ حاليا 7.7 مليون برميل يوميا.